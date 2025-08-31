Что такое джомо-туризм

Путешественник рассказывает, в чём особенность этого направления, и делится личным опытом.

«Пока в диджитал-пространстве путешествия превращаются в гонку за «лайками», в реальном мире всё больше людей осознанно или бессознательно выбирают противоположный сценарий — JOMO-туризм. Аббревиатура JOMO расшифровывается как «joy of missing out», то есть «радость упущенного». И в контексте туризма предполагает радикальную смену приоритетов: вместо путешествий «напоказ», туда, где были или будут все, — фокус на собственных интересах и ценностях», — Владимир Виноградов, президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story.

Теория JOMO-туризма

Если FOMO («fear of missing out» – «страх упущенного») заставляет нас гнаться за событиями и местами, чтобы ничего не пропустить, то JOMO предлагает радость в том, чтобы пропустить – и при этом не потерять, а наоборот, приобрести. JOMO-туризм как явление существовал задолго до того, как ему дали имя. В определённом смысле каникулы в деревне у бабушки, которых ждёшь с нетерпением весь учебный год, или спонтанный выезд с палаткой на выходные – это тоже JOMO-путешествия. Просто пару лет назад в противовес FOMO они оформились в тренд и обросли собственными принципами.

Уединение вместо массовости: JOMO-туризм – не про толпы и топы. Вместо «10 мест Венеции, которые обязательно стоит увидеть хотя бы раз в жизни», он предложит уехать в нетуристические Бова-Марина или Пишотту, где можно остаться наедине с собой. Отказ от социальных ожиданий: неважно, «правильный» ли это курорт, есть ли там культовый спа или модные рестораны. JOMO – путешествие не «как у всех», а «как хочется». Противоположность статусному потреблению: долгое время туризм был витриной – чем экзотичнее локация и дороже отель, тем «успешнее» считался отдых. JOMO рушит эту логику: чем меньше свидетелей у вашего опыта, тем он ценнее. Фокус на внутреннем опыте: важнее не то, что вы покажете в «сториз», а то, что переживёте на самом деле: тишину леса, тактильность солёных волн, гастрономический восторг и миллион других непридуманных ощущений. «Достаточно» вместо «максимум»: JOMO учит радоваться не перегруженной программе, а одному дню, проведённому у костра или в неспешной прогулке по лесу. Локальность: чтобы практиковать JOMO, не обязательно улетать на край Земли – достаточно выехать из мегаполиса и отключиться от ритма города.

Личный опыт

В своё первое JOMO-путешествие я отправился задолго до того, как это слово вошло в обиход. Просто однажды почувствовал, что меня «тянет» в Гималаи. Тогда, в начале 2000-х, горы не были так коммерциализированы и там можно было по-настоящему уединиться.

Знакомство с Гималаями я начал со стороны Непала. Приземлившись в Лукле, в одном из самых опасных аэропортов мира, договорился с гидом-шерпой и отправился в соло-треккинг к базовому лагерю Эвереста. С того момента прошло уже более 20 лет, а я до сих пор помню свои мысли в те дни: каждое новое утро ты встречаешь над облаками, высоко над точкой, где был вчера, а в течение дня словно проходишь сквозь них – и вот уже «утренние» облака висят над головой.

То, что для местных было совершенно привычным делом, для меня стало почти откровением: создалось полное ощущение, что здесь, на высоте 3500 м, находится выход за пределы «обычного» мира.

С тех пор Гималаи меня не отпускали. При этом в Тибете у меня был совершенно иной опыт: высокогорный треккинг с ночёвками в пещерах, где живут монахи. Нигде больше я так ясно не слышал, как звучит тишина.

И вот уже более 20 лет я часто путешествую один. Пару лет назад отправился на Курилы: плато Янкито, белые скалы залива Простор, фумарольные поля и зелёное побережье Кунашира – все эти места идеальны для JOMO-туризма.

А недавно открыл для себя Алтай – не туристический, с гостиницами и экоотелями, а настоящий. Я уезжаю на пасеку в глухую деревню, живу в доме у знакомых и поднимаюсь на холм, чтобы раз в пару дней сделать дежурный звонок семье. И всё время посвящаю созерцанию, прерываясь лишь на треккинг и пантовые ванны.

Весь мир — JOMO

Но в поисках JOMO не обязательно забираться на край света или в совсем глухие леса. Подходящие места есть и рядом с популярными туристическими локациями – достаточно вспомнить переполненную Териберку и почти пустой полуостров Рыбачий на Кольском. И даже леса и озера в 50 км от мегаполисов: выбраться на ночь с палаткой, чтобы посмотреть на звёзды – это тоже JOMO.