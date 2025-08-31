Подорожают ли номера после введения обязательной регистрации в реестре гостиниц

С 1 сентября в России вступают в силу новые правила работы отелей, баз отдыха, глэмпингов, кемпингов и прочих объектов размещения. Все они должны были пройти процедуру самооценки и попасть в федеральный реестр. Без этого с завтрашнего дня реклама в агрегаторах запрещена, в системе Росаккредитации появится статус «Приостановлено», а с 6 сентября владельцев таких отелей начнут штрафовать.

Высказывается мнение, что новые нормы могут привести к подорожанию номеров в отелях. В Госдуме с этим не согласны.

«Мы не ожидаем резкого роста цен. Наоборот, легализация серого сегмента увеличит предложение официального жилья, что позволит удерживать баланс цен, особенно в популярных регионах – на юге России, Кавказе, в Москве и Санкт-Петербурге. К тому же прозрачная конкуренция будет стимулировать владельцев повышать качество услуг, а не только стоимость», – прокомментировал ТАСС зампредседателя Комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов.

Он добавил, что для туристов появление реестра – гарантия качества и безопасности: это снизит риски мошенничества, повысит уровень доверия к внутреннему туризму и защитит права путешественников.

По оценке экспертов, в настоящее время в реестр попало около 80% объектов размещения. Есть те, которые не прошли процедуру самооценки по своей вине, – например, кто-то отложил на последний момент и в итоге не успел. Однако немалое количество гостиниц, баз отдыха и прочих попадают с 1 сентября в «серую» зону в силу объективных обстоятельств. Чаще всего из-за того, что есть проблемы с юридическим статусом земли, которые решить в короткие сроки невозможно.

