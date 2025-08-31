Сотрудничество зарубежными партнерами в сфере кино привлечет новых туристов

В интервью телеканалу «Россия 24» руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин сообщил, что сотрудничество в сфере кинопроизводства с зарубежными партнерами будет способствовать увеличению туристического потока в город.

В столице взяли на вооружение программу по поддержке совместных проектов российских и иностранных киностудий. Организаторам съемок планируется возмещать до 30% расходов, понесенных в российской столице.

Фурсин подчеркнул экономическую выгоду такого сотрудничества, отмечая, что создание совместных с зарубежными партнерами кинопроектов стимулирует приток туристов и способствует развитию туризма в Москве.

Ранее сообщалось, что китайский режиссер Чжэн Дашэн выразил желание снять фильм, который объединит историческое прошлое Китая и России.

Столица уже подписала четыре соглашения с зарубежными партнерами в сфере киноиндустрии в рамках деловой программы Московской международной недели кино.

