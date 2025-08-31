Какие регионы стали рекордсменами по числу туристов летом

По оценкам экспертов, туристический трафик внутри России в период с мая по сентябрь 2025 года достигнет отметки в 48 миллионов поездок. Это на 8% превышает показатели прошлого года.

По данным главы Минэкономразвития Максим Решетников, традиционно наибольшей популярностью у путешественников пользуются Москва и Санкт-Петербург, Татарстан, а также курорты Черноморского побережья.

В частности, Крым продемонстрировал увеличение турпотока на 11% по сравнению с летним сезоном прошлого года. Кубань также зафиксировала небольшой рост, несмотря на послеаварийную обстановку в Анапе. Ожидается, что открытие аэропорта в Геленджике положительно скажется на итоговых показателях Краснодарского края к завершению сезона.

Кроме того, значительный подъем в сфере туризма наблюдается в Карачаево-Черкесии, Адыгее, Нижегородской и Тверской областях.

Благодаря программам льготного финансирования планируется строительство 347 новых гостиничных комплексов, рассчитанных на 78 тысяч номеров. Из этого числа 28 объектов на 4,7 тысячи номеров уже функционируют.

Усиливается поддержка масштабных инвестиционных проектов, направленных на увеличение туристической пропускной способности до 53 млн путешественников в год. Это позволит создавать новые современные аквапарки, горнолыжные курорты и парки развлечений в 68 регионах России. В стадию активной реализации переходит проект «5 морей и озеро Байкал», дополненный планом развития Балаклавы. Начаты работы по формированию необходимой туристической инфраструктуры в Дагестане и Бурятии, на эти цели выделено 4,2 млрд рублей.

В межсезонье можно найти четыре даты для бюджетного отпуска в 2026 году.

Скрытый российский курорт на Байкале не уступает Мальдивам.