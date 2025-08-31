Какие привычки россиян вызывают недоумение у туристов из Китая

Китайское издание Baidu опубликовало анализ культурных особенностей россиян, которые чаще всего вызывают недоумение у туристов из Поднебесной. В список включили отсутствие «дежурных улыбок», платные общественные туалеты и очереди.

© РИА "ФедералПресс"

«Некоторые русские привычки крайне трудны для восприятия китайцами», – пишут журналисты из Поднебесной.

Согласно материалу «АБН24», первое место в рейтинге непонятных русских привычек занимает коммуникативный стиль. В отличие от принятой в Китае практики демонстративной вежливости через улыбки, россияне воспринимают излишнюю улыбчивость как проявление неискренности, что создает первоначальный культурный барьер.

Вторым пунктом стало распространение платных общественных туалетов, что контрастирует с практикой в большинстве городов Китая: там они по большей части бесплатные. Туристы из КНР отмечают не только сам факт оплаты, но и относительно высокие в отдельных случаях тарифы.

Особое внимание уделяется феномену российских очередей, которые характеризуются как длительные, медленно движущиеся и часто сопровождающиеся попытками нарушения порядка. Китайские наблюдатели констатируют, что в их стране очереди обычно более организованы и требуют меньшего времени ожидания.