Почему семьи с детьми заинтересовались экскурсионными маршрутами в России

Этим летом семьи с детьми выбирали не только море, но и познавательный отдых в городах России и за рубежом. В приоритете оказались исторические маршруты, музейные кварталы и комфортное размещение в апартаментах, позволяющее сэкономить на питании. «ФедералПресс» рассказывает о новых векторах семейного туризма.

В какие города России ездили семьи с детьми летом

Аналитики туриндустрии единогласно констатируют: география семейных поездок по России этим летом существенно расширилась. Безусловными лидерами по-прежнему оставались Краснодарский край и Крым, однако их доля в общем потоке начала постепенно сокращаться на фоне растущего интереса к внутреннему экскурсионному туризму, уточняет издание «Известия».

Главным транспортным хабом для семей стал железнодорожный состав. По данным аналитиков компании «РЖД-Цифровые пассажирские решения», почти 15 % от всех проданных на поезда билетов пришлось на детские. Помимо классических маршрутов на юг в топ вошли направления в крупные культурные и деловые центры страны. Семьи массово отправились осматривать достопримечательности Казани, Нижнего Новгорода, Великого Новгорода и Екатеринбурга. Не сдавал позиций и Санкт-Петербург, традиционно привлекающий родителей с детьми школьного возраста.

Статистика сервисов бронирования жилья подтверждает этот сдвиг. В августе бронирования туристов с детьми в Свердловской области выросли на 31 %, в Костромской и Смоленской – на 20 %, а в Ярославской – на 14 %. Значительный прирост продемонстрировали Новгородская область и Северная Осетия. Этот всплеск интереса к некурортным регионам эксперты связывают с желанием совместить отдых с образовательной программой, предложив детям альтернативу морю в виде богатого историко-культурного наследия.

В какие страны ездили жители РФ

Несмотря на общую ориентацию на внутренний туризм, семьи, решившиеся на заграничные поездки, продемонстрировали возросшую географическую смелость. Безвизовые и дружественные страны СНГ оставались в фокусе внимания. Стамбул, Минск и Ереван возглавили рейтинги популярности.

Однако главным сюрпризом стал взрывной рост спроса на страны Юго-Восточной и Восточной Азии. По данным турсервисов, число семейных поездок во Вьетнам увеличилось в 9 раз, в Китай – в 3,2 раза, а в Индонезию – в 2,4 раза. Такой выбор объясняется стремлением к новым впечатлениям, доступностью перелетов и отсутствием визовых барьеров.

Как размещаются семьи с детьми

Ключевой особенностью летнего сезона стал и измененный подход к выбору жилья. В погоне за экономией и комфортом семьи все чаще отказывались от стандартных отелей в пользу апартаментов. По данным сервиса «Островок», на этот тип размещения пришлось 34 % всех бронирований, совершенных туристами с детьми.

Этот тренд легко объясним: наличие собственной кухни позволяет значительно сократить расходы на питание в кафе и ресторанах, а большее пространство по сравнению со стандартным гостиничным номером обеспечивает комфортное пребывание для всех членов семьи. На втором месте по популярности оказались незвездные отели (22 %), а на третьем – гостевые дома (15 %). Кемпинги и глэмпинги, несмотря на активную популяризацию, пока занимают лишь 3 % рынка семейного отдыха, что говорит о предпочтении городского комфорта.

Средняя продолжительность семейной поездки в этом году увеличилась на один день и составила девять суток. Это свидетельствует о том, что, экономя на формате размещения, россияне были готовы продлить свой отпуск, чтобы получить более глубокие и разнообразные впечатления.

