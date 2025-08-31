Туризм будет продвигать культурное наследие коренных народов Чукотки

Развитие событийного туризма на Чукотке и появление Центра креативных индустрий внесут вклад в сохранение и популяризацию культурного наследия коренных малочисленных народов Севера (КМНС). Такое мнение высказал ТАСС глава региона Владислав Кузнецов.

© РИА Новости

«Мы делаем акцент на развитии событийного туризма в регионе. На Чукотке уже проходит множество фестивалей, которые становятся магнитом для путешественников. Например, в 2026 году любители рыбалки смогут принять участие в "Корфесте", где традиционно проходят соревнования по ловле корюшки. Также летом 2026 года пройдет фестиваль "Берингов пролив", на котором гости смогут познакомиться с аутентичными блюдами, приготовленными представителями коренных народов», — сказал он.

Кузнецов добавил, что в планах у региона - проведение спортивных марафонов по природным маршрутам Анадыря и другим населенным пунктам Чукотки, которые позволят любителям бега насладиться пейзажами.

По словам губернатора, еще одним фактором притяжения туристов являются гастрофестивали.

«Для повышения привлекательности и современного взгляда на традиции мы регулярно проводим гастрофестивали с участием шеф-поваров международного уровня, создающих новые блюда из местных продуктов», — отметил глава региона.

Он подчеркнул, что двигателем для популяризации культуры КМНС может стать создаваемый в регионе Центр креативных индустрий, открытие которого запланировано на ближайшие годы.