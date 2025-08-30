Где предпочитают отдыхать туристы после наступления жары

Из-за аномальной жары в Европе многие туристы предпочитают отправляться отдыхать в северные страны, где нет угроз масштабных природных пожаров, аварий на инфраструктуре и эвакуации. Но волна жары охватывает даже страны Северной Европы.

© РИА Новости

Как пишет издание «Турпром», все больше туристов отдает предпочтение отдыху в горных районах или в прибрежных регионах с мягким климатом. Эти наблюдения подтверждает и статистика Европейской комиссии по туризму. Среди европейцев растет интерес к отдыху в малолюдных местах. Аналогичная тенденция наблюдается и в России. Те, кто плохо переносят жару, отправляются в Калининградскую область. Всё большую популярность набирает отдых в Карелии и Мурманской области.

Из-за местных жителей в Испании опустел один из курортов.

Эксперты туристической отрасли рекомендуют в этом году посещать Кавказ в начале осени.