Маршрут выходного дня: что посмотреть в селе Спасское-Лутовиново

Мы продолжаем путешествовать по Орловской области и отправляемся в невероятно красивое место - Спасское-Лутовиново. Здесь находится мемориальный и природный музей–заповедник знаменитого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева. Здесь можно посетить дом-музей Тургенева, увидеть церковь, где венчались его родители, погулять по аллеям старинного парка, любуясь вековыми деревьями, обойти Большой пруд, заглянуть во флигель Изгнанника и узнать историю Тургеневского дуба. Посетить усадьбу можно самостоятельно или с экскурсией.

Спасское-Лутовиново

Село Спасское получило своё название благодаря находящейся здесь церкви Спаса Преображения. Когда усадьба принадлежала Ивану Ивановичу Лутовинову, центром её был двухэтажный деревянный дом с библиотекой, театром и хорами для музыкантов. На территории усадьбы был парк, пруд, баня, скотный двор и другие постройки. После смерти Ивана Лутовинова усадьба перешла его племяннице Варваре Петровне Лутовиновой – матери Ивана Сергеевича Тургенева. Именно в Спасском-Лутовиново Иван Сергеевич провёл своё детство (первые 10 лет до 1828 года), а после смерти матери получил по наследству родовое гнездо. Тургенев приезжал в усадьбу на отдых, а с 1852 по личному распоряжению Николая I пребывал здесь в ссылке под надзором полиции. Поводом для ссылки послужили «Записки охотника», которые сочли антикрепостническими, а предлогом - некролог о Гоголе. После ссылки Тургенев много раз бывал в Спасском-Лутовиново, последний раз в 1881 году. В Спасском-Лутовиново Тургенев написал роман «Рудин», «Дворянское гнездо», «Отцы и дети», «Накануне» и др.

Как добраться:

От МКАД до села Спасское-Лутовиново 290 км пути по Симферопольскому шоссе. Поездку можно совместить с посещением Серпухова, Тулы, Мценска и Орла. А ещё по пути можно заехать в автомузей М. Ю. Красинца в Черноусово.

Государственный мемориальный и природный музей-заповедник И.С. Тургенева

После смерти писателя усадьба Спасское-Лутовиново и прилегающие к ней земли были сданы в аренду. Парк превратился в лес, аллеи заросли, а в январе 1906 года усадебный дом сгорел. Чудом заблаговременно оказались вывезены библиотека и мебель. В 1918 году усадьба была объявлена национальным достоянием, в том же году открылся музей И. С. Тургенева в Орле. В 1922 году был основан музей-заповедник И.С. Тургенева. Чтобы посетить усадебный парк и дом-музей И.С. Тургенева нужно приобрести входные билеты. Если вы хотите присоединиться к экскурсии, обратите внимание, что начало последней экскурсии – в 16:30. Точные часы работы музея-заповедника уточняйте на официальном сайте.

Преображенская церковь

Вход на территорию музея-заповедника И.С. Тургенева находится рядом с Преображенской церковью. Впервые деревянный храм Спаса Преображения упоминается в 1778 году. Новая каменная церковь была построена Иваном Ивановичем Лутовиновым в 1808 году, строилась она в комплексе с усадьбой. В 1816 году в храме Спаса Преображения венчались Варвара Петровна Лутовинова и Сергей Николаевич Тургенев. В начале 1930-х церковь была закрыта, иконостас и утварь были разграблены, а колокольня снесена. Храм и колокольня были восстановлены в 1970-х и использовались, как выставочный зал музея. В 1990-х были проведены реставрационные работы, и в 2000 году Преображенская церковь вновь открылась для прихожан.

Дом-музей И.С. Тургенева

Сгоревший в 1906 году дом писателя планировали восстановить ещё весной 1941 года, но работы прервала война. В те годы богадельня и церковная сторожка были сожжены, сильно пострадали здания церкви, фамильного склепа Лутовиновых, каретного сарая и конюшни. В послевоенные годы усилия сотрудников музея были сосредоточены, в основном, на восстановлении парка. В 1968-м, в связи со 150–летием со дня рождения писателя, было приняло решение о восстановлении главного усадебного дома. Дом, восстановленный на прежнем месте и в том виде, каким застал его Тургенев в свой последний приезд на родину в 1881-м, открылся для посетителей осенью 1976 года. Основу экспозиции составили подлинные вещи писателя, семейные реликвии и сохранённая мебель. А как красивы резные узорчатые веранды, маленькие окошки мезонина и крылечки!

Флигель Изгнанника

В 1840-е годы дядя писателя Николай Николаевич Тургенев, который в то время управлял имением, построил для себя рядом с главным усадебным домом небольшой деревянный флигель. Именно в этом флигеле во время Спасской ссылки (1852–1853) жил сам Иван Сергеевич Тургенев. Главный дом писателя тогда занимала семья Николая Николаевича Тютчева, бывшего некоторое время управляющим имением. С начала ХХ века литературоведы начали называть это здание флигелем Изгнанника. В 1953 году здесь была открыта первая стационарная литературная экспозиция «Тургенев и родина». С 2015 года во флигеле Изгнанника располагается экспозиция «Русский европеец».

Усадебный парк

Большой парк был разбит на рубеже XVIII-XIX веков основателем Спасской усадьбы И. И. Лутовиновым. С момента основания парка здесь сохранились вековые и двухсотлетние липы, ясени, ели, дубы и деревья других пород. В парке всё связано с памятью о Тургеневе. Беседка, образованная кольцом лип, описана в романе «Рудин», а аллея, посаженная писателем во время ссылки, ведёт к беседке в глубине парка.

Большой пруд

Лабиринт дорожек парка приведёт вас к Большому пруду. Пруд можно обойти, совершив приятную прогулку. Большой старинный парк и его пруд - это отдельный повод побывать в Спасском-Лутовиново.

Тургеневский дуб

Был в Спасском-Лутовиново и Тургеневский дуб – дерево, которое, по легенде, посадил сам писатель. Он считался главной природной ценностью музея-заповедника. В 2020-м было проведено обследование дуба и установлен его точный возраст – 197 лет. В 2021-м Тургеневский дуб победил в конкурсе «Российское дерево года». Но в ноябре 2021 года ураган вырвал его с корнем. В 2022-м из оставшегося в земле корня легендарного дуба пробилось несколько молодых ростков.

На аллеях парка размещены информационные стенды, описывающие историю усадьбы и музея Спасское-Лутовиново, а также фотовыставки.

Конюшня, каретный сарай, баня

На территории усадьбы также располагаются конюшня, каретный сарай, баня, богадельня.

Suzuki Jimny

В путешествие в Спасское-Лутовиново мы отправились на пятидверном Suzuki Jimny. Главное отличие пятидверной версии от трёхдверной – увеличенная на 340 мм до 2590 мм колёсная база. Габаритная длина внедорожника выросла до 3983 мм, а ширина и высота остались прежними. Этот Jimny четвёртого поколения построен на лестничной раме с Х-образным усилителем. Двигатель автомобиля – это атмосферная бензиновая «четвёрка» K15B объёмом 1,5 литра и мощностью 102 л.с. А коробка передач - гидромеханический 4-ступенчатый автомат. На асфальтовых дорогах Suzuki Jimny заднеприводный: трансмиссия AllGrip Pro AWD позволяет включать передний мост (с помощью напольного рычага) только на бездорожье. Яркий Джимни выглядит компактно и стильно, поднимает настроение и привлекает взгляды. А в пятидверном варианте ещё и отлично подходит для путешествия компанией из 3-4 человек: пространство для ног здесь, по сравнению с трёхдверным вариантом, ощутимо увеличилось, а объём багажника вырос почти в 2,5 раза (до 211 литров). Путешествовать на Jimny, определённо, очень приятно, ведь он позволяет чувствовать себя уверенно и в городе, и за городом!