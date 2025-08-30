В Анапе разбирают защитный вал от мазута

На побережье Анапы приступили к разборке защитного песчаного вала на последнем участке – от технополиса «Эра» до пляжной зоны в Джемете. На полутора километрах уже собрали полипропиленовые сети, которые не давали штормам развеять это сооружение. В подразделении МЧС по Краснодарскому краю посчитали, что опасности вторичного загрязнения мазутом берега больше нет.

© tourdom.ru

По словам Игоря Кулаева, замначальника «Кубань-СПАС», водолазы морской спасательной службы полностью завершили сбор нефтепродуктов на дне от причала «Эра» до устья реки Можепсин. С помощью эжекторных установок для откачки было отправлено на утилизацию несколько десятков тонн мазутной взвеси.

Судя по кадрам видео оперативного штаба, в работах по демонтажу теперь уже ненужного защитного вала заняты около десятка человек. Вытянуть ушедшие глубоко в песок сети им помогает пара экскаваторов и погрузчик. По графику работ следом за спасателями должны прийти работники муниципального предприятия «Курорты Анапы», которым предстоит просеять песок и удалить из него фрагменты попавшего мазута. Всего необходимо восстановить пляжи длиной около 5 км.

В июле валы начали убирать в районе Лечебного пляжа в самой Анапе, а также в селе Витязево. Однако Роспотребнадзор не дал разрешения на купание в море и ограничил посещение пляжей в разгар летнего сезона.

Ранее TourDom.ru писал, что турбизнесу в Анапе предложили пережить нынешний спад турпотока за счет ранее заработанных на туристах денег. В Госдуме посчитали, что отельеры последние годы получали сверхприбыли и должны иметь «подушку безопасности».