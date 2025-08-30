В Нолинске создали новый туристический маршрут

В Нолинске разработан новый гастрономический туристический маршрут под названием «Город вкусных впечатлений». Проект объединяет два главных бренда города — знаменитый нолинский пряник и традиционный нолинский лимонад.

© Первоисточник

Двухкилометровый маршрут, который можно пройти пешком всего за час, знакомит туристов с основными достопримечательностями старинного города: купеческими усадьбами, храмами и другими историческими объектами. В ближайшее время на пути следования установят навигационные стелы с описаниями и QR-кодами для прослушивания аудиогидов.

Ознакомиться с маршрутом и спланировать поездку можно на сайте туркиров.рф. Проект призван показать туристам уникальное культурное и гастрономическое наследие одного из старейших городов Кировской области.