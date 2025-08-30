Опоздавшим на самолет больше не придется покупать новый обратный билет

С 1 сентября пассажирам, опоздавшим на рейс, но прибывшим в аэропорт отправления, разрешили пользоваться обратными билетами. Об этом сообщается в официальном Минтранса России.

© Lenta.ru

Уточняется, что раньше такие билеты автоматически сгорали. В источнике также говорится, что размер платы за аннулирование перевозки или изменение ее условий будет ограничен только фактическими расходами авиакомпании. Дополнительных комиссий взимать с пассажиров самолетов не будут.

Ранее в Минтрансе заявили, что в российских аэропортах начали выписывать штрафы нелегальным таксистам. Проверки в Шереметьево прошли после принятых 19 августа поправок в Кодекс Московской области об административных правонарушениях.