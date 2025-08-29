Сколько россиян готовы доплатить за вид из окна гостиницы

Согласно новому исследованию, большинство россиян (59%) готовы доплатить за вид из окна гостиницы.

Об этом сообщает RG.RU со ссылкой на сервис OneTwoTrip.

«Интересно, что респонденты в прошлом году с большим энтузиазмом относились к опции доплатить за красивый вид — на это были согласны 78,5% путешественников», — отмечается в исследовании.

Также выяснилось, что 42% респондентов достаточно общей веранды с хорошим видом в отеле. В 2024 году такой ответ давали 64% участников опроса.

Более половины опрошенных (55%) сообщили, что хотя бы раз в жизни специально бронировали номер с хорошим видом, но в результате их всё равно заселяли в обычный.

