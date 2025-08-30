На Архызе откроют более десяти километров новых трасс и две канатные дороги

На курорте Архыз в Карачаево-Черкесии к зимнему сезону 2028−2029 создадут более 10 км новых горнолыжных трасс и две канатные дороги. Строительство начнется в следующем году.

О старте нового этапа развития курорта на заседании рабочей группы под председательством замминистра экономического развития Сергея Назарова заявил гендиректор управляющей компании «Архыз» Роман Киранчук. В совещании также приняли участие представители группы «Мантера», в управлении которой находится курорт, сообщили в пресс-службе института развития Кавказ.РФ.

«Архыз демонстрирует высокие темпы развития инфраструктуры. Резиденты курорта инвестировали в его развитие более 11 млрд рублей и создали более трех тысяч современных мест размещения. Реализация проектов по созданию гостиничных комплексов, апарт-отелей, ресторанов и объектов общественного отдыха продолжается», — подчеркнул на совещании Сергей Назаров.

К 2030 году на курорте в Карачаево-Черкесии будет создана новая зона катания, включающая более 30 км трасс и шесть канатных дорог, рассказал исполнительный директор Кавказ.РФ Хасан Тимижев.

«Это будет совсем другой курорт — и по масштабу, и по качеству впечатлений», — отметил он.

Подготовительные работы к созданию новой зоны катания начнутся уже в этом году. Действующие популярные туристические маршруты реализация проекта не затронет, заверили в институте развития.

Архыз — всесезонный горный курорт в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии, ориентированный на активный семейный отдых. Он включает в себя две туристические деревни, 27 км горнолыжных трасс и девять канатных дорог, а также высокогорный байк-парк. В 2024 году на курорте побывали более миллиона туристов, в этом году ожидается свыше 1,2 миллиона гостей.