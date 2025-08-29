В Прикамье зафиксировали рост турпотока

В Пермском крае в первом полугодии общее количество туристических поездок достигло 765 тыс. Это на 2,7% превысило показатель аналогичного периода 2024 года.

«Число туристов, разместившихся в гостиницах и отелях, составило 454 тыс. Это на 3% больше, чем годом ранее», — цитирует URA.RU сообщение регионального Министерства туризма с приведёнными данными Росстата.

По оценке федерального Минэкономразвития, турпоток по России в период с мая по сентябрь может достичь 48 млн человек (+8% за год). В число наиболее востребованных направлений вошли Москва, Санкт-Петербург и побережье Чёрного моря.

Ранее стало известно, что экскурсионный поток в Севастополе вырос почти в три раза по сравнению с 2024 годом, а турпоток увеличился на 52%.