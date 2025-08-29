Туроператорам запретят отправлять туристов в гостиницы без классификации

Минэкономразвития подготовило поправки в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (есть в распоряжении редакции), которые касаются особенностей формирования турпродукта. Так, туроператорам, работающим в сферах внутреннего и въездного туризма, предлагается запретить работать с гостиницами и иными средствами размещения, сведения о которых не включены в реестр классифицированных средств размещения. То же самое касается сотрудничества с экскурсоводами, гидами-переводчиками и инструкторами-проводниками – они также обязаны находиться в соответствующих реестрах Минэкономразвития.

По мнению гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, больших проблем новшество не принесет – ни туроператорским компаниям, ни средствам размещения.

«Я думаю, что к началу сентября 80−90% отелей войдут в реестр, и потери будут небольшие. Все крупные гостиницы, которые определяют и номерной фонд, и объемы, давно прошли классификацию, сейчас работа идет у тех, у кого какие-то проблемы с документами или кто свою работу в предыдущие годы сделал не очень качественно», – сказал TourDom.ru Сергей Ромашкин, добавив, что отсрочка на пару месяцев помогла бы рынку в спокойном режиме довести эту работу до конца.

А вот по мнению основателя юридического агентства «Персона Грата», вице-президента РСТ Георгия Мохова, проблемы у туроператоров будут, поскольку поправки Минэка не только предполагают дополнительную нагрузку, но и предусматривают новую ответственность – за легальность работы поставщиков услуг.

«Это могут быть объекты, которые выбирает сам турист. Например, с какой-то сложной конфигурацией или находящиеся на территории заповедников и национальных парков, которым вообще очень сложно пройти классификацию», – сказал Георгий Мохов.

Он также отметил, очень много туроператоров в сфере внутреннего туризма работают по направлениям активного отдыха, приключенческого туризма, организованного детского отдыха. А там с объектами размещения ситуация непростая:

«Они (туроператоры. – Ред.) часто взаимодействуют и контактируют с какими-то бывшими лагерями, полузаброшенными базами отдыха, кемпингами и глэмпингами, которые с некоторых пор выросли, как грибы, и по большей части не всегда законно».

В итоге, если норма, предложенная Минэкономразвития, пройдет, туроператорам придется разрабатывать механизмы, позволяющие оперативно сверяться с реестрами и при этом не делать это вручную.

И еще один важный момент – сам факт присутствия объекта размещения в реестре не обуславливает его 100%-ной легальности и того, что его владельцы исполняют все законы.

«Словом, предложения спорные», – отметил Георгий Мохов.

Добавим, что предложения, скорее всего, внесут в Госдуму в осеннюю сессию и до конца года они могут быть приняты.

Ранее мы написали, что согласно новым поправкам в основной туристский закон туроператоров могут освободить от ответственности перед туристами в случае, если турагент не выполнил свои обязательства и не перечислил деньги.