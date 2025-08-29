Туристические проекты из Анапы получат поддержку

На развитие туристической инфраструктуры Краснодарского края по нацпроекту «Туризм и гостеприимство» выделят 439 млн рублей, деньги распределят между 30 проектами. Санаторно-курортные организации Анапы получат из этой суммы 170 млн рублей (17 проектов).

© runews24.ru

На курорте будут строить круглогодичные бассейны, обустраивать пляжи и кемпинги, создавать доступную среду для гостей с ограниченными возможностями здоровья. С такой поддержкой Анапа сможет сохранить свои позиции.

До конца года в Анапе планируют открыть 9 круглогодичных бассейнов, обустроить 4 пляжа и 2 кемпинга, а также реализовать 2 проекта по развитию доступной среды. В этом году предельный размер субсидии на одного предпринимателя или юрлицо увеличили до 20 млн рублей, собственных средств должно быть вложено не менее 30% от стоимости проекта; учитываются затраты, произведенные в 2025 году.

Эти меры поддержки дополняют существующие, вводившиеся в связи с розливом нефтепродуктов. Региональный Фонд микрофинансирования выдает микрозаймы «Специальный Анапа» — 31 млн рублей уже выплачен, на пострадавших территориях не взимается туристический налог.

Благодаря нацпроекту «Туризм и гостеприимство» с 2021 года поддержку получили около сотни проектов краснодарских предпринимателей, на развитие инфраструктуры туризма направили более 2 млрд рублей.