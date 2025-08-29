В Краснодарском крае подготовят стратегию развития промышленного туризма

Власти Краснодарского края объявили о начале разработки стратегии и дорожной карты по развитию промышленного туризма.

© runews24.ru

За последние два года в крае началось активное продвижение этого направления после присоединения региона к образовательной программе Агентства стратегических инициатив и Минпромторга РФ «Открытая промышленность». Краснодарский край дважды вошел в десятку лучших субъектов страны в данной сфере. Уже создано и запущено четыре промышленных тура, в которых участвуют более 20 обрабатывающих производств. Кроме того, свыше 90 предприятий организуют экскурсии для школьников и студентов.

Сейчас стоит задача систематизировать все маршруты и сделать их единым туристическим продуктом. Будет подготовлен перечень экскурсий, необходимо обеспечить их доступность для разных категорий посетителей, а также разместить сведения о них как на предприятиях, так и на едином информационном ресурсе. Кроме того, рассматриваются меры господдержки компаний, которые активно включаются в программу.

Также в планах края активное развитие инфраструктуры: формирование туристско-информационных центров, организация обучения сотрудников и гидов, создание корпоративных туров для семей работников и молодежных объединений, а также укрепление музейного направления на промышленных площадках. При этом промышленный туризм имеет комплексный эффект, который способствует профориентации школьников, продвижению инженерных и научных профессий, а также помогает в формировании кадрового резерва.

В результате будет создана стратегия развития отрасли и дорожная карта по ее реализации. К работе будут подключены также ведомства, отвечающие за сельское хозяйство, переработку, молодежную политику, образование, культуру и занятость.

Промышленный туризм становится значимой частью социально-экономического развития территорий и эффективным инструментом продвижения региональных брендов. Это направление повышает инвестиционную привлекательность края, поддерживает внутренний туризм и способствует росту турпотока.

На сегодняшний день в регионе действует три региональных маршрута и один федеральный. Среди них – «Винные дороги Краснодарского края», «Индустриальный калейдоскоп Причерноморья», а также запущенный в 2025 году тур «Строительная сила Псебая», включающий предприятия по производству стройматериалов юго-восточной зоны края. В рамках федеральной программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие» реализуется маршрут «Промышленная мощь русского юга», охватывающий ведущие предприятия в машиностроении и пищевой отрасли.

Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края сформировало перечень из 131 предприятия, предоставляющего экскурсионные и туристические услуги.