За сколько туристы могут вернуться с юга в Москву в конце августа

Привычный ажиотаж в конце лета, связанный с высоким спросом на железнодорожные билеты с российского юга, не вызывает шквала гневных комментариев туристов в духе «Добавьте поезда!», «Где билеты?!», и иже с ними. Найти места в составах, уходящих с юга, по-прежнему сложно – напротив большинства рейсов в системе бронирования в последние дни лета можно найти лишь предложение добавиться в лист ожидания.

Но периодически все-таки проскакивают отдельные свободные места за адекватную цену. Так, сегодня из Адлера в Москву можно уехать всего за 5999 руб. Три (!) полки в плацкарте, да еще и в одном вагоне – это необычайно щедрый подарок. Такого у некоторых не бывает даже в момент открытия продаж. В купе доступна лишь одна полка за 8,8 тыс. Есть несколько вариантов с пересадкой от 12 до 20 тыс.

Завтра самый бюджетный вариант уехать в столицу за 7,4 тыс. с пересадкой внутри поезда № 100 Адлер – Москва – перескочить придется из одного плацкартного вагона в другой в Краснодаре. Еще несколько вариантов проезда по составному маршруту есть в районе 15 тыс. – тут уже придется добираться в купе. А еще в продаже на момент написания новости была доступна одна полка в купе без пересадок целиком – за 8 тыс.

В Петербург уехать сложнее. На весь маршрут в конце лета доступна лишь одна полка в СВ за 55 тыс. С пересадкой простраиваются маршруты в районе 15–20 тыс. С двумя выходами – от 12 тыс.

Из Крыма сегодня есть два места в купе. За маршрут Симферополь – Москва просят 17,4 тыс. Из Евпатории есть плацкарта за 6 тыс. Из Феодосии – 9 полок купе от 14 тыс. сегодня, завтра – от 6 тыс. в плацкарте. В Питер доступно только одно место из Симферополя завтра за 22,9 тыс.

Ранее TourDom.ru писал, что туристы вспомнили об Анапе в попытках выехать с юга в конце лета.