Названо оптимальное время для посещения Кавказских Минеральных Вод

Сентябрь и октябрь — идеальные месяцы для знакомства с курортами Кавказских Минеральных Вод. В это время здесь устанавливается приятная погода: уже нет изнуряющей летней жары, но еще сохраняется тепло, достаточное для комфортного отдыха. Такие условия идеально подходят для пеших прогулок по знаменитым терренкурам Кисловодска, восхождений на горы Машук и Бештау, а также для знакомства с достопримечательностями Пятигорска.

© РИА Новости

Ранняя осень преображает курортные города — горные склоны окрашиваются в золотые и багряные тона, воздух становится особенно прозрачным и чистым. Это лучшее время для тех, кто ценит не только оздоровительные процедуры, но и красивые пейзажи. Температура воздуха днем обычно держится в пределах +18...+25°C, что создает идеальные условия для длительных прогулок и экскурсий.

Многие санатории предлагают в этот период специальные программы оздоровления, включающие минеральные ванны, грязелечение и климатотерапию. Отсутствие летнего ажиотажа позволяет насладиться спокойной атмосферой курортов, получить более персонализированное обслуживание и часто — более выгодные условия размещения.

Осенние месяцы действительно раскрывают всё очарование Кавминвод, делая поездку особенно запоминающейся.