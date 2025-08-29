Минтранс решил вопрос с авиабилетами с несколькими сегментами

С 1 сентября вступает в силу приказ Минтранса о запрете аннуляции авиабилетов, состоящих из нескольких сегментов, в случае неявки пассажира на один из них. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту приказа, в случае пропуска одного рейса у пассажира теперь будет 2 часа, чтобы уведомить авиакомпанию о намерении продолжить перевозку на следующих участках маршрута. При этом плату за пропущенный сегмент возвращать не будут, но и за последующие перелеты доплачивать ничего не нужно.

Низкобюджетный перевозчик «Победа» уже заявил о готовности работать по новым правилам, обязавшись сохранять сегменты маршрута при условии своевременного предупреждения пассажиром. Об этом лоукостер уведомил партнеров в агентской рассылке.

Отметим, что документ появился после обращения сенаторов в Минтранс. Именно они настаивали на введении данной инициативы. Однако в самой авиационной отрасли предложение встретили без энтузиазма. Ряд экспертов полагает, что подобный подход нарушает устоявшуюся ценовую политику перевозчиков и лишает их части доходов. Кроме того, что новые правила вступают в противоречие с международными стандартами IATA, их реализация может спровоцировать общее повышение цен на авиабилеты.