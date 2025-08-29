РЖД запустят беспилотный поезд с ИИ

Поезд для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) сделают беспилотным и снабдят искусственным интеллектом. О появлении такого состава в России рассказал гендиректор РЖД Олег Белозеров в ходе Международного железнодорожного салона пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо", его слова передает РИА Новости.

© РИА Новости

Белозеров заметил, что сборка такого поезда начнется в ближайшие дни. Он будет способен разогнаться до 400 километров в час и получит название «Белый кречет». Первые два состава начнут ходить уже осенью 2027 года.

Ранее сообщалось, что время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит всего 2 часа 15 минут. До 2030 года предусмотрена поставка 43 высокоскоростных поездов.