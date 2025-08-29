В Чечне впервые организуют инклюзивный горный поход

На курорте Ведучи в Чеченской Республике пройдет первый поход для людей с ограниченными возможностями здоровья. Его участников ждет культурно-познавательная программа.

© «Это Кавказ»

«В течение двух-трех дней участников [инклюзивного похода — ред.] ждет насыщенная программа. Они смогут пройти по одному из живописных маршрутов — "Волчья тропа" или "Тропа здоровья", принять участие в физических активностях и культурно-познавательных мероприятиях», — сообщил министр ЧР по туризму Муслим Байтазиев, его слова приводит «Грозный-информ».

Экскурсия проводится в рамках проекта «Горы без границ» с целью социальной и физической реабилитации, а также мотивации людей с ампутацией конечностей к активному образу жизни.

Отмечается, что безопасность и комфорт участникам похода обеспечат гиды, волонтеры, медики и сотрудники МЧС.