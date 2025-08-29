В Пермском крае планируют построить новый санаторий с грязелечением

Алексей Пыхтеев, являющийся совладельцем Пермской кондитерской фабрики, намерен возвести санаторно-курортный комплекс в поселке Суксун (Пермский край). Объект планируется разместить на земельном участке площадью 48 гектаров, расположенном вблизи Суксунского пруда. Для реализации данного проекта было учреждено общество с ограниченной ответственностью «Современные технологии гостеприимства».

«На данный момент уже разработана градостроительная концепция и проведены ландшафтные исследования. Объем инвестиций будет определяться совместно с корпорацией "Туризм. РФ". Ожидается, что новый санаторий будет специализироваться на водогрязелечебных процедурах. На территории комплекса находятся две законсервированные скважины глубиной свыше двух километров, содержащие минеральные рассолы», — сообщил бизнесмен изданию «Коммерсантъ-Прикамье».

Ранее на этом участке планировалось строительство комплекса «Новые Ключи», однако данный проект не был реализован. Новый санаторий будет находиться по соседству с действующим учреждением «Ключи». По словам его директора Александра Иванова, спрос на санаторно-курортные услуги в регионе остается стабильно высоким, поэтому появление нового объекта не приведет к усилению конкуренции.