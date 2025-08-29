Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировали бронирования ж/д билетов в период с июня по август и назвали топ-10 самых востребованных маршрутов этого лета. RT ознакомился с результатами исследования.

© РИА Новости

Выяснилось, что на поездах россияне чаще всего путешествовали между двумя столицами: на маршрут Москва — Санкт-Петербург пришлось 8,4% от общего количества оформленных заказов, а на обратный путь — 7,3%.

«Забронировать жильё в Петербурге этим летом можно было за 7,5 тыс. рублей в сутки, в Москве — за 6,3 тыс. рублей», — рассказали эксперты.

Помимо этого, по словам представителей сервиса, довольно популярны оказались поездки между крупными городами Краснодарского края.

«Доля маршрута Сочи — Краснодар составила 2,5%, а на отрезок Краснодар — Сочи пришлось 2,4% заказов. Жильё в Краснодаре бронировали в среднем за 5,2 тыс. рублей в сутки, на южном курорте — за 7,3 тыс. рублей», — подчёркивается в исследовании.

Кроме того, как выяснили специалисты, этим летом путешественники часто ездили на поезде из Москвы в Нижний Новгород (доля — 1,5%) и обратно в столицу (1,2%), из Симферополя в Москву (0,9%) и обратно (0,8%), из Москвы в Воронеж (0,8%) и из Ростова-на-Дону в Москву (0,8%).

Отмечается, что заметно чаще этим летом россияне путешествовали из Москвы в Каменку и во Владикавказ.

«Спрос в эти города вырос более чем в два раза. Также вдвое выросла популярность маршрутов Санкт-Петербург — Симферополь — Санкт-Петербург, Минеральные Воды — Москва — Минеральные Воды (+90%), Москва — Грозный (+73%), Евпатория — Москва (+72%), Севастополь — Санкт-Петербург (+66%) и Выборг — Москва (+65%)», — заключили в компании.

