В Хабаровском крае построят первую морскую набережную для круизов

В Советско-Гаванском районе Хабаровского края инициирован масштабный проект по созданию первой в регионе морской набережной. Данный проект разработан в ответ на обращение местных жителей, призвавших власти активизировать усилия по развитию туристической инфраструктуры.

«В настоящее время ведутся работы по оформлению необходимых земельных участков, после чего начнется поэтапное проектирование и реализация проекта в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды», – сообщили в районной администрации.

Власти также прокомментировали возможность организации круизных маршрутов, отметив, что хотя администрация не имеет полномочий распоряжаться причалами порта (из которых 4 находятся в федеральной собственности, а 13 – в частной) Они готовы предпринять все необходимые меры для включения района в разрабатываемый морской круиз от Камчатки до Приморья.

Помимо нового проекта, в районе уже существуют разнообразные туристические возможности, включая экотропы заповедника «Ботчинский», экспозиции краеведческого музея имени Н. К. Бошняка и этно-экологическую тропу «Путем Арсеньева» с элементами фольклора коренных малочисленных народов Дальнего Востока.

«В целях повышения туристической привлекательности города Советская Гавань нами запланирован масштабный проект – создание уникальной морской набережной, первой в Хабаровском крае. Сейчас занимаемся вопросами оформления необходимых земельных участков, затем начнем поэтапное проектирование и реализацию в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Мы, со своей стороны, предпримем все необходимые меры в случае организации указанных морских туристических маршрутов по Дальнему Востоку, чтобы в наш район заходили туристические лайнеры», – сообщили в администрации Советско-Гаванского района.

Напомним, ранее стало известно о запуске круизной линии, которая соединит Камчатку, Сахалин и Приморье.