Куда поехать ранней осенью

Россиян ждут полтора теплых месяца, которые в туризме принято называть бархатным сезоном. Загруженность авиалиний и туристических объектов в этот период будет не такой высокой, как летом, в связи с чем и цены немного снизятся, рассказал Общественной Службе Новостей первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Внутренние направления:

Россиянам рекомендуют рассмотреть для осеннего отдыха Черноморское побережье. В частности, Краснодарский край, Крым и Азовское побережье.

По словам эксперта, для отдыха в Краснодарском крае туристы выбирают не только крупные города, но и курортные поселки, расположенные вдоль побережий Черного и Азовского моря.

Ранней осенью спрос сохранится и на кавказские курорты. В первую очередь, это Минводы в Ставропольском крае и республики Северного Кавказа, в том числе Дагестан, Кабардино-Балкария, Чеченская республика, Северная Осетия и другие. В этих регионах много экологических маршрутов и троп для трекинга.

Востребованным осенью останется Байкал. Откроются некоторые горнолыжные курорты, к примеру, Шерегеш, который по заполняемости не уступает Красной Поляне.

Туристам рекомендуют съездить в Санкт-Петербург, Карелию, Псковскую область. Никуда не денется и интерес к поездкам в Центральный округ: в Москву и города Золотого кольца. Популярными останутся Калининградская область и Казань.

Зарубежные направления:

Что касается зарубежных направлений на осень, то здесь номером один остается Турция. Далее Египет и Арабские Эмираты. Также можно рассмотреть Вьетнам, Таиланд или Китай.

В сентябре-октябре также можно съездить отдохнуть в Абхазию и страны СНГ: Белоруссию, Казахстан и Узбекистан.

Ранее стало известно, что региональный парк «Мерке в горах Казахстана откроет для туристов тысячелетние святилища тенгрианцев. Постановление об этом приняло правительство страны. В горах Жамбылской области хранятся святилища средневековых тюрков.