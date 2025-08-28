В Нальчике на берегу реки построят крупнейший на юге страны экстрим-парк

В столице Кабардино-Балкарии в 2026 году построят экстрим-парк на берегу реки Нальчик. По оценкам проектировщиков, это будет крупнейший парк уличных видов спорта на юге страны.

© «Это Кавказ»

Проект, ставший победителем Всероссийского конкурса по созданию городской среды и получивший грант на реализацию в следующем году, презентовали в Нальчике. Экстрим-парк расположится на площади 15 тысяч квадратных метров на берегу реки по улице 2-й Таманской дивизии, недалеко от детской академии творчества «Солнечный город». Он будет включать локации разных уровней сложности для катания на скейтах, самокатах и велосипедах, зоны для паркура и отдыха, амфитеатр, детскую игровую площадку и скалодром. Это будет крупнейший экстрим-парк на юге России, рассказали представители института развития города «Платформа» и разработчики проекта.

«Проект рассчитан на два этапа. Первый — это создание самого экстрим-парка, и дальше мы будем смотреть, создадим вторым этапом набережную. Может быть, еще сделаем крытый павильон для круглогодичного катания», — сообщил на презентации мэр Нальчика Таймураз Ахохов.

Он отметил, что сейчас в столице нет специализированной площадки для любителей экстремальных уличных видов спорта, поэтому объект будет востребован, учитывая их популярность.

Общая стоимость проекта составляет 180 млн рублей, из них грант — 114 млн. рублей. По словам градоначальника, остальная часть будет профинансирована за счет бюджетных средств и частных вложений. К реализации первого этапа приступят уже в начале следующего года, сам парк должен быть создан до конца 2026-го.

К работе над архитектурными объектами парка планируют привлечь местных мастеров и художников. «В архитектуре мы хотим сделать там очень большие секции из мозаики, арт-оформление. И все это мы хотим делать в сотрудничестве с ребятами, которые живут непосредственно в Нальчике», — отметил разработчик проекта, гендиректор архитектурно-конструкторского бюро «Легато» Василий Борисенко.

О том, что три проекта от Кабардино-Балкарии, в том числе экстрим парк в Нальчике, победили во Всероссийском конкурсе по созданию городской среды, стало известно неделю назад. Гранты по итогам конкурса также получат проекты, представленные Дагестаном, Чечней и Ингушетией.