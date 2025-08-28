В чем плюсы отдыхать в бархатный сезон

Загруженность авиалиний и туристических объектов в бархатный сезон будет не такой высокой, как летом, поэтому и цены немного снизятся. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

© РИА "ФедералПресс"

«Цены сейчас будут оптимизироваться. После 1 сентября, конечно, билеты будут дешевле раза в полтора», – отметил эксперт.

Это создаст удобные условия как для пенсионеров, так и для всех, кто готов рассмотреть этот период для отдыха. Он отметил, что сейчас есть возможность подобрать комфортное размещение, перелет и удачные даты для поездки. При этом он подчеркнул, что многие уже начали бронировать горнолыжные курорты на зимний сезон, однако это не означает, что мест не останется. Просто будут выбраны наиболее подходящие варианты. В межсезонье есть шанс найти хорошие предложения, хотя в санаторно-курортном сегменте обычно бронирование происходит заранее. Поэтому тем, кто заинтересован в таком отдыхе, стоит внимательно подойти к выбору, поскольку санатории предлагают разнообразные услуги.

Барзыкин отметил, что ожидается рост внутреннего туризма в России на 8-10 % в 2025 году по сравнению с предыдущим годом. В 2024 году количество туристов, отправившихся в путешествия по стране, составило 94 миллиона человек, что превысило допандемийные показатели. В текущем году эта цифра может достичь 100 миллионов.

Что касается зарубежных направлений, то наблюдается позитивная динамика – увеличивается количество поездок в страны Юго-Восточной Азии, СНГ и даже Европу. Однако до уровней 2019 года рынок пока не достиг, добавил эксперт.

