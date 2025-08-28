Депутаты Оренбурга одобрили введение туристического налога

В следующем году гостям Оренбурга предстоит учитывать в своих тратах на путешествие туристический сбор, который вводится за посещение города. Такое решение приняли депутаты горсовета на своем заседании 28 августа.

Предложение о введении туристического сбора было выдвинуто Альбертом Юмадиловым, который временно исполняет обязанности мэра. Новый налог начнет действовать с 1 января 2026 года.

Ожидается, что введение такого рода сбора принесет около 8,6 миллиона рублей в городской бюджет уже в первый год его применения. Ставка составит 2% от налоговой базы, и затем ее будут постепенно поднимать: до 3% в 2027 году, до 4% в 2028 и далее до 5%.

Платить туристический налог предстоит как юридическим, так и физическим лицам, предоставляющим путешественникам услуги временного проживания. В законе также оговариваются льготы для определённых категорий налогоплательщиков, пишет портал 56orb.ru.

