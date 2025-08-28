Большинство россиян берут в путешествия ненужные вещи

Новое исследование показало, что около 66% россиян берут в путешествия ненужные вещи.

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на сервис «Купибилет».

«Многие путешественники переживают, что могут не угадать с погодой, поэтому пакуют вещи на все случаи жизни», — отметили в пресс-службе организации.

Так, выяснилось, что носят почти весь багаж, привезённый с собой, только 36% респондентов. Примерно 22% опрошенных используют около трёх четвертей упакованных вещей, а ещё 20% участников опроса надевают лишь половину.

Кроме того, примерно 10% туристов привозят с собой вещи, но не носят их, а предпочитают покупать новую одежду на месте, добавили в сервисе.

Ранее генеральный директор туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с НСН рассказал, что раннее бронирование и покупка тура могут помочь сэкономить на зимнем отдыхе до 50—60%.