Эксперт назвал главные туристические направления осени

В топ российских направлений осени входят города Золотого кольца, Крым и курорты Кавказских Минеральных Вод, где в сентябре продолжается бархатный сезон с оптимальными температурами для прогулок и оздоровительных процедур, а также Москва и Санкт-Петербург.

Об этом RT сообщила пресс-секретарь Ассоциации «Турпомощь» Мария Зюкова.

«Отдельно стоит отметить растущий интерес к таким местам, как Байкал и Карелия, где можно насладиться впечатляющими осенними пейзажами», — добавила специалист.

По её словам, в последние годы наблюдается устойчивый тренд на раннее бронирование.

«В вопросе планирования поездок туристы заблаговременно бронируют туры и билеты, что позволяет существенно сэкономить и обеспечить широкий выбор вариантов. Так, например, по мере приближения периода следующих школьных каникул и праздников количество мест, безусловно, быстро сокращается, а стоимость закономерно возрастает. Поэтому планирование поездок за два — четыре месяца до предполагаемой даты путешествия является наиболее рациональным решением с финансовой и организационной точек зрения», — объяснила Зюкова.

Также собеседница RT обратила внимание на то, что, судя по статистике, отмечается устойчивая положительная динамика популярности межсезонья.

«Поскольку всё больше россиян сознательно выбирают этот период для более комфортного и размеренного отдыха», — заключила она.

Ранее в Минэкономразвития рассказали, что турпоток по России в 2025 году достигнет 96 млн человек.