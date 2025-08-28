Суканское ущелье: горы без толп туристов

Показываем и рассказываем, как бывает в Суканском ущелье, если подгадать солнечную погоду, прихватить с собой фотоаппарат, хорошее настроение и вертеть головой на 360 градусов.

Едем на Жемталу

Суканское ущелье является не самым изъезженным туристами направлением. Дело не в том, что там плохо или некрасиво. Просто так сложилось, что там никогда не было крупных турбаз, а последнее в этом направлении село, Жемтала, располагается довольно низко, фактически в устье ущелья.

Собираясь в Сукан, стоит учитывать, что иногда на относительно небольшом отдалении от Жемталы случаются камнепады и сходят селевые потоки. Их не всегда оперативно расчищают, потому что жилья наверху нет, а к немногочисленным кошарам ближе добраться из Верхней Балкарии. Она тут прямо за перевалом. Таким образом, следует заранее поинтересоваться тем, можно ли проехать по ущелью от начала до самого конца, прежде чем планировать путешествие в этом направлении.

Итак, о направлении. Из Нальчика выдвигаемся в сторону Черекского ущелья. Можно ехать через Аушигер или через Герпегеж — как вам больше нравится. Главное тут — не пропустить своего рода круг, по форме, конечно, больше смахивающий на треугольник, немного не доезжая до Кашхатау. Внимательно отнеситесь к дорожным знаками и не сверните под кирпич! Вам нужно будет налево, к мосту и ГЭС. Держась главной дороги, следуйте за умеренным серпантином, затем на Т-образном перекрестке езжайте направо. Дальше главная дорога выведет вас в Суканское ущелье.

Прогулка по ущелью

В какой-то момент Суканское ущелье как будто резко надвинется на вас. Сначала вы окажетесь в зеленом лесу, а затем — резко — в живописнейшей теснине. Суканская теснина прекрасна тем, что стоит вам решить, что она уже закончилась, она начинается вновь. Учтите, что вам захочется останавливаться и делать фото ну очень часто.

Поскольку кафе или вообще каких-то особенно убедительных следов цивилизации тут нет, питьевую воду, чай в термосе и легкий перекус лучше взять с собой. А вот плотно пообедать можно будет в уже упомянутой ранее Верхней Балкарии. Если выехать в эти края из Нальчика около 10 утра, в этом селе вы сможете оказаться часам к 15. Это если вы не решите отправиться пешком к ледникам, а свернете направо, на перевал. В случае, если вы решили идти в поход, еду придется брать с собой. Ну и не забудьте обзавестись гидом, самим по незнакомым тропам да в неведомые дали ходить строго не рекомендуется.

Предположим, что к леднику вы все же не пошли, а выехали на верхнюю точку перевала, осмотрелись и двинулись по серпантину вниз. Не отвлекайтесь на соблазнительно загадочные дорожки, уходящие то вправо, в сторону похожего на средневековый замок массива Метеген, то влево, куда-то к руинам вполне реального замка Курнаят. К последнему стоит направляться, только если вы точно знаете дорогу и очень уверены в состоянии своего внедорожника. Важно: не спешите бегать по травянистым склонам вдоль дороги и обрывать цветы. Часть из них занесена в Красную книгу КБР, а другая — крайне ядовита.

Спустившись в Верхнюю Балкарию, на главной улице (на ней стоит красивая мечеть из красного кирпича) сворачивайте налево и двигайтесь до самого конца села. Тут вы сможете выбрать любое кафе — их несколько, и кухня везде хорошая. Ориентируйтесь на количество машин на парковке — чем их меньше, тем быстрее вы получите свой заказ. В целом, если вы не слишком утомились, стоит сделать заказ, отправиться погулять по окрестностям, а затем уже вернуться и поесть. И, конечно, напиться айрана или горного чаю.

Спускаться обратно в Нальчик лучше по Черекскому ущелью — прогуляться на Голубых озерах и, возможно, заехать на горячие источники в Аушигере.