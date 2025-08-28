РЖД готовятся пускать пассажиров в поезда по биометрии

РЖД уже скоро протестируют технологию посадки в поезда по биометрии. Новую систему опробуют на одном из маршрутов в качестве эксперимента. По итогам испытаний будет принято решение о масштабировании проекта, заявил заместитель генерального директора компании Евгений Чаркин.

По его словам, внедрение инновации стало возможным благодаря новому постановлению правительства, которое разрешает перевозчикам использовать биометрию для идентификации пассажиров при наличии необходимого технического оснащения. В настоящий момент РЖД совместно с Минцифры и Минтрансом ведут активную подготовку: разрабатывается специализированное ПО для отрасли и формируется соответствующая нормативная база.

Для процедуры распознавания будут задействованы две государственные платформы: Единая биометрическая система (хранилище биометрических данных граждан) и Единая система идентификации и аутентификации (ESIA), которая обеспечивает санкционированный доступ к информации.

При этом в компании подчеркивают, что биометрическая посадка – это добровольная дополнительная опция. Традиционные правила проезда остаются в силе: пассажир по-прежнему обязан иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

«Важно отметить: посадка в поезд по биометрии – это все же дополнительная опция, паспорт в поездке все равно необходимо иметь при себе», – пояснил Евгений Чаркин.

Как отметили читатели телеграм-канала «Крыша ТурДома», нововведение позитивное, но к нему есть вопросы. Многие опасаются, что в системе могут происходить сбои, из-за которых пассажирам придется в последний момент еще и распечатывать бумажный билет. Так что пока стоит говорить не об альтернативе, а лишь о дополнительном способе контроля.