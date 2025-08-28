Как долго будет курсировать скоростное судно «Комета»

С 30 августа открывается регулярное морское сообщение между Сочи и Сухумом на скоростном судне «Комета». Как сообщили в департаменте транспорта Сочи, со следующей недели рейсы будут выполняться еженедельно по выходным дням.

© tourdom.ru

Новый маршрут будет работать до первых чисел октября. Путешествие между курортами займет примерно 2 часа. Судно рассчитано на перевозку 120 пассажиров за один рейс. Цена билета туда и обратно составит от 2000 до 2500 руб.

Первый пробный рейс по этому маршруту был выполнен 6 августа на скоростном судне «Космонавт Павел Попович» типа «Комета120М». Тогда перевозчик пообещал, что сделает организационные выводы и подумает над регулярной навигацией.

Отметим, что многие туристы позитивно оценили запуск «Кометы». Это неплохая альтернатива железнодорожной и автомобильной перевозке. Кроме того, цены на билеты достаточно доступные.

Транспортное сообщение с Абхазией активно развивается: с мая 2025 года между странами летают регулярные авиарейсы, а также курсирует электричка по маршруту Сириус – Сухум. До этого добраться в республику можно было исключительно через наземные КПП.