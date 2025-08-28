Депутат предложил заменить отели домами колхозников

Депутат Алтайского заксобрания, лидер фракции «Коммунисты России» Сергей Малинкович выступил с неординарной инициативой. В ходе обсуждения законопроекта о гостевых домах он предложил вернуть забытый советский опыт – создать дома колхозников.

© tourdom.ru

Парламентарий поддержал идею с гостевыми домами как бюджетной альтернативой отелям, но заявил, что она должна быть ориентирована не только на туристов.

«Мы забываем о хорошем советском опыте, который для Алтая должен быть очень актуален. Те, кто приезжает на сессии не из Барнаула, хорошо знают, насколько дорого обходятся гостиницы», – пояснил свою позицию депутат.

По замыслу Сергея Малинковича, такие учреждения должны предоставлять особые льготы на проживание для работников агропромышленного комплекса. При этом он подчеркнул, что важно не просто создать недорогой ночлег, а позаботиться о культурном досуге постояльцев. В частности, в каждом номере депутат предложил разместить подборку региональной литературы: произведения Василия Шукшина, мемуары космонавта Германа Титова и труды Владимира Ленина, посвященные сельскому хозяйству.

Дополнительно депутат развил свою идею в телеграм-канале:

«А ведь как было бы хорошо – предъявил справку, что работаешь в сельском хозяйстве, и получил скидку на проживание. А вот москвичи-туристы пусть платят поболе».

Сергей Малинкович выразил надежду, что его предложение окажет серьезную поддержку аграриям и будет учтено в дальнейшей работе над законопроектом.