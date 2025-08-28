Осенью россияне поедут на отдых поездами

Россияне для осеннего отдыха в этом году выбрали Сочи, Москву, Санкт-Петербург и Калининград. Все больше людей предпочитают путешествовать по стране на поезде. Среди зарубежных направлений в лидерах остается Турция.

"Этой осенью россияне предпочитают путешествовать по России на поездах, нежели лететь в путешествие на самолете - спрос на железнодорожные билеты в Ozon Travel на сентябрь - октябрь 2025 года вырос более чем на 60% по сравнению с прошлым годом. Средний чек на покупку билетов на поезд в сервисе для путешествий при этом вырос на 10% год к году, в то время как средняя цена билетов на самолет не изменилась", - рассказали "РГ" в компании.

В числе самых популярных направлений для путешествий поездами - маршруты Санкт-Петербург - Москва и обратно (рост на 100% год к году), Москва - Казань (рост на 70%), Москва - Нижний Новгород (рост на 60%), Краснодар - Адлер (рост почти на 50%), отметили в компании.

Для авиаперелетов внутри страны популярны направления Москва - Калининград и обратно (рост более чем на 50% год к году), а также Москва - Сочи и обратно (рост почти на 15%). Среди лидеров по востребованности также маршрут Калининград - Санкт-Петербург (рост почти на 35%).

Член совета директоров сервиса путешествий "Туту" Игорь Сивец, говоря об общей тенденции по стране, отмечает, что большинство россиян отправятся отдыхать в Сочи, Москву, Санкт-Петербург, Калининград и Минеральные Воды. Также, по данным компании, осенью востребованы путешествия на автобусе. В лидерах Москва, затем идут Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ростовская область и Ставропольский край.

Некоторые направления, как отметили в Ozon Travel, активно становятся все популярнее - например, спрос на отели в Карачаево-Черкесии растет в 3,3 раза активнее, чем в среднем по рынку, спрос на отели на Алтае - в 2,6 раза активнее.

Как рассказали в Level.Travel, лидеры по отдыху за рубежом не изменились: Турция, Египет, ОАЭ, Россия, Таиланд. Совокупно на них приходится чуть менее 90% от общего объема продаж.

"Доля Турции составляет 44%, это ниже в сравнении с прошлым годом (49%), т.к. часть туристов стала предпочитать осенний отдых в Египте - 18%.Изменения этого сезона: Россия и ОАЭ в текущем году поменялись местами. ОАЭ теперь замыкает тройку лидеров с долей 11%, Россия на 4-м месте с долей 7%", - отметили в компании.

Средние чеки на зарубежный отдых выходят в два раза дороже отдыха внутри страны. Если в России он составляет 94 тыс. руб. (-3% к 2024 г.), то в Турции - 260 тыс. руб (+7% к 2024 г.), Египте - 233 тыс. руб. (+5% к 2024 г.), ОАЭ - 231 тыс. руб. (чек на уровне 2024 г.), Таиланде - 233 тыс. руб. (+3% к 2024 г.).