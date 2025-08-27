Чем встречают туристов Сергиев Посад, Переславль-Залесский и Ростов Великий

Куда поехать семье с трехмесячным младенцем на руках? Лично мы ничего лучше не придумали, как отправиться по ближайшим городам Золотого кольца - Сергиев Посад, Переславль-Залесский и Ростов Великий. С последнего и начали. Он в этом году в статусе Великого впервые, уж очень хотелось поглядеть, в чем это самое величие? К тому же мы без машины, а от нынешней российской столицы до первой столицы Северо-Восточной Руси ходят быстрые поезда. Четыре часа - и вот ты уже катишь коляску по городку из "Повести временных лет" (ударение, кстати, на первый слог, потому что, по мысли древнерусских книжников, всех нас неизбежно ждет второе Пришествие).

Не знаю, что там с пришествием, но у Ростова точно второе рождение. Город так быстро преображается, что коммунальщики не успевают друг за другом. Одни нарисовали пешеходный переход, другие тротуар еще не проложили, так что зебра приведет доверчивых туристов прямо в газон. Такая еще невидаль - поставили чугунные затейливые фонари как раз над узенькой тропинкой в непролазных лопухах. Или это улица-призрак?

Но эти забавные мелочи впечатления от городка не портят. Мы поселились в одном из тех многочисленных домов-теремков, что сдаются на берегу озера Неро. Виды отсюда на Ростов - закачаешься, особенно если возьмешь напрокат за тысячу рублей лодку.

Главное чудо этих мест - Ростовский кремль. 11 круглых и квадратных башенок, соединенных пряслами и переходами, белокаменные палаты, несколько храмов с изящными серебряными и зелеными куполами, цветы и зелень Митрополичьего сада... "Заказчик" кремля митрополит Иона в своем более-менее спокойном XVII веке строил его как прообраз Небесного Иерусалима. И, кажется, угадал.

Почем нынче пускают в рай? Комплексный билет по 1100 рублей с человека, если в семье хотя бы трое - это уже 3300. Пара советов: такие же крупные планы на белокаменное узорочье доступны туристу со стороны Успенского собора и знаменитой его звонницы. И еще: не спешите в местных антикварных покупать по пять тысяч за штуку виниловые пластинки с "Ростовскими звонами", на маркетплейсах они в два раза дешевле.

Главное потрясение от Ростова - сам Успенский собор. Пятиглавый белокаменный богатырь. Ему же полтысячи лет. И он точно простоит до Страшного Суда, о котором в ярчайших красках напоминает написанная в конце XVII века фреска на южном крыльце. От того же "романовского" века - многочисленные мелкие пятна по всем стенам собора. Ветрянка времени? Оказалось, следы от левкасных (кованых, с широкими шляпками, их называют еще штукатурными) гвоздей, которыми крепили фрески.

Где в Ростове перекусить? В двух минутах от собора - кафе русской кухни "Алеша Попович". С ума сойдете от их блинчиков с мясом или вареников с судаком. Можно распробовать котлеты из щуки из озера Неро и солянку "Ростовскую" с телячьими почками. Средний чек на семью - от трех тысяч. Но мы же один раз живем.

До Переславля-Залесского добрались за час на такси. Железной дороги здесь нет. Городской миф: местные купцы дали кому-то в столице взятку, чтоб спасти город от "паровой" напасти. Спасали они, конечно, свои кошельки - здесь издревле кормились от Беломорского тракта, соединяющего Москву с Волгой и с Севером.

Доминанты Переславля с древних времен - пять монастырей. И все - хоть рисуй: купола сверкают, стены побелены, за ними сады и прудики. Белокаменный Преображенский собор на местной Красной площади помнит еще домонгольскую Русь - и тоже как с иголочки. В нем, между прочим, крестился Александр Невский, вот и его бюст напротив, чем-то напоминает героя из фильма Эйзенштейна. Понятно, почему. Некоторые сцены фильма здесь прямо и снимали. Пленку брали с местной фабрики. Так что экранный Невский тоже родом из Переславля. Такая вот петля истории.

Туристы тоже петляют, но не по своей воле, тротуаров днем с огнем не сыщешь - дорожки в ухабах, тропы перерезают корневища. Возможно, так здесь сохраняют город в первозданности - для новых Эйзенштейнов. Легко ли проходить такие полосы препятствий с малышом в коляске? Это риторический вопрос.

На речке Трубеж нанимаем лодочника и - к храму на воде. А за церковью Сорока мучеников - в Плещеево озеро. В XIV веке - если легендам верить - именно туман над озером спас от Тохтамыша жену Дмитрия Донского княгиню Евдокию. И сегодня озеро спасает всех, будь вы князьями или скромными туристами, от духоты и пекла. Плывешь в тумане как под парусом. Совет такой: гребите под закат, и селфи будут - просто космос.

Мест, где в Переславле можно вкусно перекусить, мы не нашли, но напоследок вдруг открыли стильную (!) кафешку в Даниловом монастыре. От музея-заповедника до него минут 20 пешком.

И снова мчим в такси - на переезд не больше часа, и перед нами Троице-Сергиева лавра и выросший вокруг нее посад. Это здесь Сергий Радонежский склеивал по швам разбитую междоусобицей и татаро-монгольскими нашествиями Русь, это здесь Андрей Рублев написал свою "Троицу". О могучие монастырские стены обломали зубы интервенты... Как в 1918-м сказал "русский Леонардо" Павел Флоренский, "здесь ощутительнее, чем где-либо, пульс нашей истории". В точку.

Из трех городов, где мы побывали, Сергиев Посад, пожалуй, самый приспособленный для туристов с детьми. Есть где развернуться с коляской, у музеев для них специальные парковки, а в самой лавре - родителей с младенцами встречают как самых родных. Может, все дело в близости к столице? Час с хвостиком на электричке. Еще бы пандусов сюда побольше, но так, чтоб они тут, среди древностей-святынь, не выглядели чужеродными.

С колясками в лавру лучше идти после 15.00, когда с монастырских площадей и двориков схлынет самый поток туристов. Чем заняться до того? С детьми можно отправиться в Музей игрушки. Он здесь больше века, и за это время там еще никто не заскучал.

Бродить по посадским улочкам и переулкам можно без всякого навигатора: если вдруг заблудитесь, вас выведут наверняка таблички с именами русских гениев - Флоренского, Розанова, Пришвина... Их адреса - особая кривая в кардиограмме нашей страны.

Вечером, оставив малышку с тещей в отеле, мы завернули на "едальную" улицу города - Карла Маркса. Кирпичные дома бывшей трикотажной фабрики, уютные гирлянды, легкий джаз и один из лучших видов на лавру - все это вместе, и ничто друг с другом не спорит. И пульс истории выравнивается сразу. И на душе тепло: переживем без пандусов, зато как хороши, как свежи были пироги. С начинками разнообразными!