Чем популярен «избинг» и во сколько он обойдется туристу

Этим летом у российских туристов продолжает набирать популярность отдых в формате «избинг». О тенденции сообщает adindex.ru со ссылкой на данные сервисов бронирований. Спрос на размещение в домах «традиционного русского стиля» в малых городах вырос на 7–15% по сравнению с прошлым годом. Сильнее всего «потянуло в деревню» людей в возрасте от 35 до 44 лет, за ними следует возрастная группа от 45 до 54. Самый скромный интерес – у поколения до 25 лет.

© tourdom.ru

Родоначальник термина «избинг» – предприниматель Алексей Шевцов, который его придумал и запатентовал. Первый проект в Плесе (Ивановская область) – «Усадьба дикого барина» появился в 2023 году. Однако прошлым летом «избинг» пришлось закрыть из судебных споров с местной администрацией по поводу прав на земельный участок. А этой весной прокуратура запретила предпринимателю сдавать в аренду дома в «Соборной слободе» – проекте в центре Плема, продолжающем тему «избинга». Обоснование претензии правоохранителей – «жилые помещения используются не по назначению – для оказания гостиничных услуг».

Тем временем концепцию «избинга» подхватили и стали творчески развивать другие отельеры. Один из примеров – комплекс «Вятские дачи», открытый управляющей компанией «Русские сезоны» в селе Вятском Владимирской области. Под гостиницы уровня 4* и 5* переоборудованы несколько старинных особняков и купеческих домов, расположенных вокруг рыночной площади. Здания отреставрированы и реконструированы – фасадам возвращен их первозданный вид, но внутри, в номерах создан современный комфорт и удобства. Стоимость номеров категории 4* на даты середины сентября начинается от 5,5–6 тыс. руб. за ночь.

Из других объектов, предлагающих размещение в «традиционном русском стиле», можно упомянуть комплекс «Удивительная деревня Мандроги» в Ленинградской области – от 24 тыс. руб. за ночь в четырехместном номере. Кроме того, «Пушкарскую слободу» в Суздале – на даты середины сентября здесь доступны для бронирования только варианты по цене от 14 тыс. руб. в сутки.

По мнению коммерческого директора УК «Русские сезоны» Инны Рындиной, у подобной концепции отдыха есть перспективы. Однако предпринимателям, берущимся за проекты в малых городах, надо учитывать, что это сложный бизнес, требующий профессионального подхода, опыта и масштабных инвестиций. Возводить подобные объекты целесообразно в местах с живописной природой, хорошей экологией, богатым историческим наследием. Как правило, это регионы на значительном удалении от Москвы.

«Чтобы люди охотно тратили ради отдыха 5 часов на дорогу из столицы, нужно дать им действительно уникальное предложение, причем подходящее разным целевым аудиториям – семьям с детьми, молодежи, старшему поколению, корпоративным группам и т. д.», – говорит специалист.

По мнению Инны Рындиной, у предпринимателей, вложившихся в реконструкцию 1–2 домов в сельской местности и предлагающих в них размещение, немного шансов на коммерческий успех. Если цель – зарабатывать, необходим системный подход, как к любому гостиничному бизнесу.