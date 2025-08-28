РЖД показали новые купейные вагоны с удлиненными полками и отдельной душевой
Компания "Российские железные дороги" впервые представила широкой публике новые купейные вагоны с полками длиной два метра, отдельной душевой и специальным местом для пассажиров с детьми. Новинка увидела свет в рамках международного железнодорожного салона пространства 1520 "PRO//Движение.ЭКСПО" в Санкт-Петербурге.
Спальные места стали удобнее за счет измененных параметров: длина верхней полки увеличилась на 16 сантиметров, нижняя - на шесть сантиметров, а ширина выросла на три сантиметра.
В каждом купе рядом с нижними местами находятся беспроводные зарядные устройства для смартфонов.
Для пассажиров верхних полок предусмотрели индивидуальные откидные столики для ноутбуков и планшетов.
Одно из купе выполнено в концепции "МАМА+". Его интерьер выполнен в светлых тонах, а ширина полок дополнительно увеличена.
Новые вагоны, как ожидается, выйдут на маршрут Москва - Санкт-Петербург уже предстоящей осенью.