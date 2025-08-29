Идея для путешествий: самобытная Рязань

Безусловно, начать надо с Кремля с Успенским собором, тем более, что он не имеет стен, и осматривать его реально даже поздним вечером.

Понятно, что нельзя не подняться на величественный вал – сохранившееся средневековое укрепление. Несомненно, это сердце города, один из старейших музеев России с кладами Старой Рязани. Золотые и серебряные украшения, монеты XIII века и другие артефакты представлены во Дворце Олега. Дорога к нему идет через Соборный парк. Рядом – набережная реки Трубеж, единственная улица, которая начинается и заканчивается храмом. Если взять толкового гида, то он вас проведет по всем значимым местам, расскажет о рязанских плотниках с топорами- косопузах, в каком здании бывал Есенин и Шаляпин, где работал Салтыков-Щедрин, где целых двенадцать лет преподавал физику с астрономией Солженицын, какие смекалистые, волевые рязанские бабы, и еще множество совсем не сухих фактов.

В принципе, надо все успеть – посмотреть спектакль в театре драмы, который основан в VIII столетии, и где выходила на сцену легендарная Августа Миклашевская, которой Сергей Есенин посвятил цикл стихов, “Любовь хулигана”, пройтись по улице Щедрина, любуясь красивейшими деревянными теремами с резными наличниками, сфотографироваться у памятника богатырю Евпатию Коловрату, вступившего в схватку с грозным ханом Батыем. И вообще разными любопытными музеями Рязань богата. Это и мемориальный музей-усадьба академика И. П. Павлова, лауреата Нобелевской премии, где неожиданно для себя узнаешь о любви этого выдающегося человека к игре в городки и крокет. Многие абсолютно точно будут в восторге от исторического салона “Аромат времени”.

Это буквальное погружение в мир парфюмерии, с возможностью угадывать запахи, разглядывать модные журналы столетней давности, раритетные флаконы духов, что-то взять себе со старой рецептурой, и вдруг, обнаружить, что именно в Рязани в конце XIX века открыл свой первый магазин эксклюзивной косметики Максимилиан Абрамович Факторович, который позже приобрел мировую известность уже под именем Макс Фактор.

А как хорош чарующий музей “Пахнет хлебом” на Почтовой улице, в бывшей усадьбе хлебного купца! Артистичная и гостеприимная Марфа Гавриловна рассказывает историю хлеба на Рязанщине, весь его путь от посаженного в чернозем зернышка до прилавка пекарни, о том, какой выпечкой славились местные селения. А это целый список – кытышки, бобышки, жамки, каравайцы, финтифлюшки и прочая вкуснятина. Это не формальное представление слушается на одном дыхании за счет таланта Екатерины Шибаевой, юной сотрудницы музея.

Музей истории рязанского леденца с кукарекующим по выходным петушком на входе, тоже не стоит пропускать. Как и художественный музей в усадьбе XIX века в стиле дворцового классицизма, с полотнами Серова, Шишкина, Врубеля, Боровиковского и Айвазовского. Не говоря уже о РИАМЗ – музейном центре на Соборной улице. Это новый, с трехсветным атриумом, корпус Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника, который привлекает, как аборигенов, так и путешественников своими постоянными выставками, демонстрирующими предметы быта, народного творчества, редкие образцы рязанской школы искусства, так и временными. В данный момент, до 7 сентября, тут можно познакомиться с замечательной экспозицией “Александр Дейнека. Певец новой жизни. 125 лет со дня рождения”. Утомившись от прекрасного, нелишним будет заглянуть в креативное арт-пространство “Споры”, расположенное неподалеку, выпить прохладительный напиток, и приобрести смешные сувениры друзьям.

Конечно, если приехать с ребенком, то, наверняка, вы вместе отправитесь в театр кукол, который входит в пятерку лучших в стране, или в ТЮЗ, а то и в цирк, предварительно осмотрев памятник слонам, клоуну Олегу Попову, а потом будите искать все знаменитые грибы с глазами, названные так, потому как когда-то их радавленные шляпки сигнализировали о нахождении неприятеля в лесу на приграничье. Теперь они являются бронзовой достопримечательностью. Туристы их “собирают” – сначала находят большой монумент у Летнего клуба благородного собрания, а позже и крох – гриба-коробейника у Торговых рядов, мужичка-боровичка в середине пешеходной Почтовой улицы, гриба-профессора у Политехнического института, гриба-художника на Кремлевской набережной, гриба-дозорного перед мостом у Кремля, компанию лисичек на скейте на Лыбедском бульваре… А уж если случайно обнаружите и узкий переулок Счастья, можно считать поездку удачной.