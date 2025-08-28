В Дербенте пройдет уникальная выставка «Путешествие матрешки»

В цитадели Нарын-Кала Дербентского музея-заповедника в сентябре пройдет выставочный проект «Путешествие матрешки». В экспозиции представят 63 игрушки, созданные воспитанниками детских домов разных стран.

© «Это Кавказ»

«С 7 сентября 2025 года по 7 октября 2025 года при поддержке „Дербентского государственного историко-архитектурного и археологического музея-заповедника“ состоится выставка уникальных матрешек благотворительного фонда „Миссия“. Их уникальность заключается в том, что все экспонаты выставки созданы ребятами-воспитанниками детских домов разных стран мира», — сообщается в телеграм-канале музея.

На выставке представят 63 матрешки в образах народных костюмов разных стран, в том числе России, Белоруссии, Литвы, Греции, Армении и Вьетнама. Каждая расписана вручную и передает детали народны костюмов и головных уборов.

«Открывает выставку в Дербенте матрешка в образе дагестанского национального женского костюма, созданная детьми „Школы-интерната для детей-сирот“ город Махачкала, Республика Дагестан», — говорится в сообщении.

Экспозицию разместят в выставочном зале архитектурного комплекса «Цитадель «Нарын-Кала». Работать она будет в течение месяца.