В Минэкономразвития рассказали о новой системе для мест размещения туристов

Новая процедура классификации средств размещения включает в себя два этапа, при этом первый, который является обязательным, необходимо завершить до 1 сентября. Об этом министр экономического развития России Максим Решетников заявил на совещании Президента РФ Владимира Путина с членами кабмина 27 августа.

«Развивая номерной фонд, мы также занимаемся и вопросами качества туристических услуг, при этом как в новых, так и в действующих гостиницах. Для этого как раз запущена реформа классификации средств размещения», — приводит его слова пресс-служба Кремля.

Как отметил глава Минэкономразвития, задача заключается в том, чтобы объекты, принимающие туристов, соответствовали установленным в законе требованиям, и подтверждением этого является включение их в единый реестр классифицированных средств размещения. Именно на основе этой базы, которую ведет Росаккредитация, будут работать все туристические агрегаторы, системы бронирования.

Решетников пояснил, что раньше классификацию проходили только гостиницы, сейчас ее также должны пройти базы отдыха, кемпинги, глэмпинги.

«Также санатории, но санаторий включается в новый реестр автоматически после получения медицинской лицензии. Чтобы второй раз никуда не бегать, мы сразу их включаем», — уточнил он.

Министр также указал, что сама процедура теперь тоже изменилась, она состоит из двух этапов. Первый предполагает самостоятельную оценку, когда все средства размещения сами вносят о себе информацию в реестр. Это обязательный этап, который нужно завершить до 1 сентября. Второй обязателен, только если средство размещения претендует на получение так называемых звезд, то есть намерено заявить какой-то повышенный уровень обслуживания. Для этого уже нужно привлечь специальные организации по классификации.