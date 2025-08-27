Карачаево-Черкесия стала одним из популярных летних турнаправлений страны

Карачаево-Черкесия вошла в топ-10 регионов страны, где этим летом зафиксирован заметный рост числа туристических поездок. Самыми популярными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург и курорты на Черном море.

«Кроме традиционных лидеров — Москвы, Санкт-Петербурга и Черноморского побережья активный рост показывают Крым и Татарстан. Положительную динамику демонстрируют Адыгея, Карачаево-Черкесия, Нижегородская и Тверская области», — сообщил сегодня на совещании президента России с членами правительства министр экономического развития страны Максим Решетников.

По прогнозу Минэкономразвития, туристический поток по России с мая по сентябрь этого года ожидается на уровне 48 миллионов поездок, что на 8% больше прошлогодних показателей.

Решетников также озвучил, что в активную фазу вступила реализация федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал». В Дагестане и Бурятии начались работы по созданию необходимой инфраструктуры для новых курортов, сообщает пресс-служба министерства.

О проекте «Пять морей и озеро Байкал»

Федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал» является частью нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Он, в частности, включает в себя строительство в Дагестане морского курорта «Каспийский прибрежный кластер». Проект позволит увеличить номерной фонд на 77 тысяч единиц, создать свыше 90 тысяч новых рабочих мест и привлечь в республику порядка 10 миллионов дополнительных туристов в год.