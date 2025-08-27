В Сочи выдадут паспорта маршрутам повышенной опасности

В мэрии Сочи прошло совещание, посвящённое вопросам паспортизации маршрутов повышенной опасности. В заседании участвовали представители министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, городская администрация и разработчики паспортов маршрутов.

Основное внимание уделили мерам по пресечению нелегальной деятельности в сфере авто- и мототуризма, а также вопросам обустройства и оформления маршрутов для их дальнейшего включения в реестр объектов туристической инфраструктуры региона.

Как было отмечено на заседании, безопасность туристов на маршрутах повышенной проходимости, включая территории Сочинского национального парка, находится под постоянным контролем. При этом работа строится в сотрудничестве с правоохранительными органами и администрацией парка и включает регулярные рейды. В ходе проверок выявляют использование транспорта с несертифицированными изменениями конструкции, а также водителей без необходимой подготовки. Введение паспортов для каждого маршрута призвано легализовать и упорядочить данный сектор туризма, установить единые правовые стандарты и обеспечить сохранение экосистемы национального парка.

Согласно законодательству, маршруты повышенной опасности обязательно включаются в единый реестр, утверждаемый краевым министерством курортов, туризма и олимпийского наследия. Также организация автотуров и мототуров возможна только при наличии утверждённого паспорта маршрута.

На сегодняшний день в Сочи согласованы и действуют 9 маршрутов: «Каскад 33 водопадов ручья Джегош», «Солохаул», «Солохаул – родина чая», «Хоста – жемчужина Сочи», «Прохладный», «Красоты Адлера», «Мамонтово ущелье», «Лазаревские водопады» и «Ахштырь».

Рабочая группа, куда входят представители администрации Сочи, ФНС, Роспотребнадзора, Ространснадзора и УВД города, проводит регулярные совместные проверки. С начала летнего сезона прошло 27 рейдов, в рамках которых осмотрено 413 транспортных средств. По итогам проверок составлено 318 протоколов об административных нарушениях, а 15 автомобилей были направлены на специализированные стоянки до решения суда.

Добавим, что ранее на Кубани запустили более 300 туристических маршрутов для самостоятельных путешествий, благоустроили более 30 троп, ориентированных на семейный отдых. Для посещения некоторых достопримечательностей достаточно одного дня, другие маршруты рассчитаны на несколько дней.