Стоимость ночлега уменьшилась в калининградских гостиницах

Сравнительный анализ данных бронирования выявил заметное снижение цен на размещение в отелях Калининграда. Осенние расценки демонстрируют устойчивую тенденцию к уменьшению стоимости проживания.

Согласно данным сервиса «Твил», калининградские гостиницы демонстрируют выраженную сезонную динамику цен. За период с лета до осени 2025 года медианная стоимость ночлега снизилась на 540 рублей, достигнув показателя 3939 рублей. Это снижение на 12% отражает традиционное осеннее уменьшение туристического потока и адаптацию отельеров к изменению спроса.

Калининград укрепляет позиции в сфере культурного туризма, войдя в топ-10 городов России, привлекающих поклонников кинематографа. Популярность города подкреплена съемками таких картин как «Судьба человека» и «Щит и меч». Средняя продолжительность бронирования отелей составляет 5 ночей, что превышает показатели большинства российских городов за исключением Москвы, Санкт-Петербурга и Ялты.

Несмотря на отдельные недостатки в сервисе, интерес к городу остается стабильно высоким. Сохранение туристической привлекательности в межсезонье свидетельствует о эффективности стратегии позиционирования Калининграда как многопрофильного направления, сочетающего культурный, исторический и кинематографический туризм.

