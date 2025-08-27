Рейсы AZUR air из Антальи в Казань и Минводы задерживаются на 10 часов

На 10 часов позже расписания прилетел в Казань рейс ZF1018 из Антальи. По первоначальному расписанию Boeing 757 здесь ждали в 18:25 вторника. Но он прибыл лишь сегодня в 04:37.

Как пояснили журналисту TourDom.ru в пресс-службе перевозчика, вылет из Турции был задержан из-за позднего прибытия самолета в Анталью из предыдущей цепочки рейсов. Пассажирам задержанных рейсов AZUR air предоставила услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами. Для туристов было продлено проживание в отелях.

Это событие повлекло дальнейшие задержки. Обратный вылет из Татарстана на турецкий курорт также был перенесен. Первоначально его планировали отправить накануне в 21:00. Подавляющее большинство пассажиров рейса ZF-1017 прибыли в аэропорт к новому времени вылета. Но те, кто живет не в Казани, получили оповещения уже в пути:

«Мы уже в дороге получили сообщение, поэтому всю ночь просидели в аэропорту. Но это была наша инициатива. Авиакомпания раздавала горячее питание и воду. Размещали в гостиницу желающих. Но где-то за городом – мы не поехали. У нас дети взрослые сняли капсулу прямо в аэропорту, уснули. Поэтому и мы решили не ехать», – рассказали пассажиры.

В итоге борт отправили в Турцию в 6 утра с опозданием на 9 часов.

В дальнейшем данный Boeing 757 должен выполнять связку рейсов Анталья – Минеральные Воды – Анталья. ZF856 со Ставрополья предполагают отправить в 12:52 вместо 03:30, а обратный ZF855 в 16:00 вместо 07:30.