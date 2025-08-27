Минтранс убедит зарубежных перевозчиков соблюдать права авиапассажиров

Минтранс, Ространснадзор и прокуратура будут убеждать зарубежные авиакомпании соблюдать права пассажиров при задержках и отменах авиарейсов. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин.

© Российская Газета

Так, министр сообщил о выполнении всех требований федеральных авиационных правил по обслуживанию пассажиров при задержках (и отменах) рейсов крупными отечественными авиакомпаниями.

При этом он отметил, что есть вопросы к иностранным (в частности, работающим через агентов в аэропортах РФ) и небольшим российским перевозчикам.

"Безусловно, коллег будем убеждать различными методами в полном объеме обеспечивать для пассажиров те требования, которые есть", - подчеркнул Никитин.

Также он поблагодарил руководство российских аэропортов за обеспечение пассажиров всем необходимым.

Ранее сообщалось, что Минтранс создаст систему работы с авиакомпаниями при введении ограничений.