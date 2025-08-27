Что делать при встрече животных на туристических тропах

Фауна Северного Кавказа насчитывает тысячи видов животных, птиц и насекомых. Встречи с представителями фауны здесь нередки. Как себя вести и кого стоит опасаться, рассказал ведущий научный сотрудник ФГБУ «Заповедная Осетия-Алания» Павел Вейнберг.

Суслики

В горах Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии водится эльбрусский суслик. За угощение пушистый грызун охотно позирует для фото и видео. Но эта милота может таить смертельную угрозу. Как и любые колониальные грызуны, суслики — природные резервуары болезней. А через них и блохи с клещами могут быть переносчиками.

Летом этого года у одного из погибших сусликов обнаружили чуму. Так что пришлось отменять забег в Приэльбрусье и напоминать туристам избегать этих грызунов.

Чумой или другими заболеваниями от сусликов на Северном Кавказе люди не заражались несколько десятилетий. И все же путешественникам рекомендуется любоваться зверьками издалека, а при обнаружении клеща на теле — отдать его на исследование и обратиться к врачу.

Медведь

В начале лета власти Северной Осетии запретили ночевать в горах в палатках из-за возросшей вероятности встречи с бурыми медведями. Популяция этих животных за последние годы увеличилась в полтора раза не только на Северном Кавказе, но и в целом в России. Они регулярно попадают в объективы фото- и видеоловушек.

В Сибири и на Дальнем Востоке периодически случаются нападения на людей. Кавказским же мишкам достаточно растительной пищи даже зимой. Но изредка они в горные села забредают — и тут же бегут обратно в лес.

За всю письменную историю Северного Кавказа подтвержденных случаев нападения медведя на человека нет. Но о правилах безопасности надо помнить. Старайтесь создавать фоновый шум: к примеру, повесьте на себя колокольчик. Медведь услышит звук и постарается заранее уйти подальше.

В случае неожиданной встречи с медведем на близкой дистанции не надо ни бежать от него сломя голову, ни подходить ближе ради эффектного кадра. Что делать? Медленно встаем, продолжаем шуметь и пятимся.

Переднеазиатский леопард

Переднеазиатский леопард, или кавказский барс, — краснокнижное животное. До середины XX века он был распространен на Северном Кавказе, а затем — полностью уничтожен человеком.

Сейчас на Северном Кавказе обитает от 8 до 12 особей. Это и дикие животные, пришедшие из Ирана и Армении, и выращенные в Сочинском центре восстановления переднеазиатского леопарда.

Их выпускали в Северной Осетии, но, судя по кадрам с фотоловушек, часть из них обосновалась в соседних республиках.

Леопарды живут высоко в горах. Из-за осторожности и малочисленности встретить их в дикой природе практически невозможно. В случае с леопардом можно не шуметь специально, он и так вас услышит и ретируется.

Кабан

Кабаны обитают по всему Северному Кавказу — от Ставрополья до Дагестана. Из-за периодических вспышек африканской чумы свиней популяция этих животных значительно сократилась. Но встретить их по-прежнему можно.

Свиноматка с поросятами опаснее, чем медведица или леопард. Еще больше неприятностей сулит встреча с раненым кабаном. Хотя на Кавказе ни одного случая нападения этого животного на человека не зафиксировано.

Лучшая защита от секача — не встречаться с ним. Избежать этого можно с помощью шума. Если встреча произошла, то бежать смысла нет: кабан — отличный «спортсмен». Можно залезть на возвышенность или дерево. Если не успели, постарайтесь медленно отходить от зверя, держа его в поле зрения. Если кабан несется на вас, уворачивайтесь от него резкими движениями.

Волки, лисы, шакалы, рыси

Из-за своего небольшого размера волки, лисы, рыси и шакалы стараются избегать встречи с человеком. Но если кто-то из этих животных к вам подходит, это повод насторожиться. Вероятно, у зверя бешенство. Открытая пасть и слюноотделение — тому подтверждение.

Как и в описанных выше случаях, нападений бешеных животных на людей на Северном Кавказе не зафиксировано. И все же если животное вместо бегства «прет» на вас, его можно отпугнуть громким криком, палкой или камнем. Если зверь вас укусил, то нужно промыть и обработать рану антисептиком и обратиться к врачу.

Еще одна рекомендация: не подходить и не трогать погибших животных. Они могут быть заразны. А еще туши привлекают более крупных зверей.

Каракурт и тарантул

Среди опасных насекомых Северного Кавказа можно выделить двух пауков — каракурта и тарантула. Их ареал — пустынные и степные районы Ставропольского края и Дагестана.

Каракурт относится к «черным вдовам». Размер его не больше 2 см, но яд может быть смертельно опасен. Рекомендуется оперативно обратиться к врачам за антидотом.

Тарантул чуть крупнее — до 5 см. Летальным исходом его укус окончится вряд ли, но несколько неприятных часов с температурой, рвотой и болью в месте укуса придется пережить.

Гюрза и гадюка

Единственная по-настоящему смертельно опасная змея на Северном Кавказе — это гюрза. Она обитает в прибрежной зоне Каспия и на бархане Сарыкум. Занесена в Красные книги России и Дагестана.

Гюрза довольно агрессивна. Может делать броски в сторону жертвы с расстояния в 5 м. Ее яд повышает свертываемость крови, и, если не ввести противоядие в течение часа, последствия для здоровья могут быть необратимы.

Гадюка менее опасна. На Северном Кавказе обитает несколько видов этих змей. Они обладают слабым ядом, и в большинстве случаев укус обходится без последствий. Отек и температура могут появиться только у совсем маленьких детей или аллергиков.