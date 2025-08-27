Как изменился спрос на поездки поездом в Симферополь этим летом

Спрос россиян на бронирование билетов на поезда до Симферополя вырос летом 2025 года на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом говорится в результатах исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip (текст есть у ТАСС).

"Некоторые колебания заметны по статистике поездок в Екатеринбург (популярность города снизилась на 10%), Симферополь (он стал востребованнее на 20%) и Казань, куда отправлялись также на 10% чаще", - рассказали эксперты.

Согласно исследованию, самым популярным городом для летних поездок на поезде стала Москва (25,3% от общего количества оформленных заказов). На втором месте оказался Санкт-Петербург (12,8%), на третьем - Сочи (6,2%). Также в топ-10 вошли Краснодар, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Екатеринбург, Симферополь, Казань и Тюмень.

"Этим летом серьезно выросло количество путешествий на поезде в Каменку: в небольшой город в Псковской области было сделано в два с половиной раза больше заказов. Также чаще покупали ж/д билеты в Пушкино (+90% заказов), Михайлов (+77%), Рыбинск (+59%) и Набережные Челны (+58%)", - отметили в сервисе.

Что касается цен на отели, то дороже всего из топ-10 направлений стоило проживание в гостиницах Нижнего Новгорода (в среднем 9 тыс. рублей в сутки), Казани (7,8 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (7,5 тыс. рублей), Екатеринбурге (7,4 тыс. рублей) и Сочи (7,3 тыс. рублей) Дешевле всего стоил отдых в Симферополе (4,8 тыс. рублей) и Краснодаре (5,2 тыс. рублей).